Создание антиукраинского блока внутри Евросоюза только улучшит положение ЕС, заявил в беседе с «Ридусом» член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. В соответствующее объединение могут войти Венгрия, Чехия и Словакия.

Венгрия и Словакия все-таки что-то пытаются делать в рамках своих скромных возможностей, и если они расширят состав здравомыслящих руководителей в Европейском союзе, то им же самим от этого будет только лучше, — высказался Климов.

По его мнению, уже «давно пора» создать подобный альянс. Климов отметил, что антиукраинский блок смог бы тормозить решения в Брюсселе, позволяющие Украине продолжать боевые действия. От создания такого блока выиграли бы и Европа, и Россия, подытожил он.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что Европейский союз может распасться на макрорегионы из-за формирования антиукраинского блока. По его словам, концепция автономности находит отклик в ряде европейских государств.