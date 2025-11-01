Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 15:34

В СВОП оценили перспективы создания антиукраинского блока в ЕС

Член СВОП Климов: антиукраинский блок только улучшит положение Евросоюза

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Создание антиукраинского блока внутри Евросоюза только улучшит положение ЕС, заявил в беседе с «Ридусом» член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. В соответствующее объединение могут войти Венгрия, Чехия и Словакия.

Венгрия и Словакия все-таки что-то пытаются делать в рамках своих скромных возможностей, и если они расширят состав здравомыслящих руководителей в Европейском союзе, то им же самим от этого будет только лучше, — высказался Климов.

По его мнению, уже «давно пора» создать подобный альянс. Климов отметил, что антиукраинский блок смог бы тормозить решения в Брюсселе, позволяющие Украине продолжать боевые действия. От создания такого блока выиграли бы и Европа, и Россия, подытожил он.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что Европейский союз может распасться на макрорегионы из-за формирования антиукраинского блока. По его словам, концепция автономности находит отклик в ряде европейских государств.

Европа
Евросоюз
политика
Украина
