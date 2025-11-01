Раскрыто, почему во Франции неожиданно призвали готовиться к войне с РФ Политолог Кошкин: французов отвлекают от внутренних проблем разговорами об РФ

Глава Генерального штаба Франции Фабьен Мандон заявляет о подготовке к вооруженному конфликту с Россией, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова военный политолог Андрей Кошкин. По его словам, французский генерал действует из корыстных побуждений.

Глава Генштаба Франции отрабатывает свою должность и деньги. Он военный, и ему необходимо выбивать финансы, показывать свою значимость и позиционировать вооруженные силы страны как важный элемент для того, чтобы общество гордилось, заботилось и обеспечивало. Это естественно для каждого государства, но когда Франция с легкой руки президента [Эммануэля] Макрона находится в каком-то информационно-пропагандистском угаре спасателей Европы вооруженным путем, то, наверное, подобного рода заявления хорошо ложатся в контексте контура, который Макрон создает, исходя из указаний Вашингтона, Брюсселя, «коалиции желающих», — высказался Кошкин.

Он подчеркнул, что Макрон вынудил французов смириться с урезанием социальных программ, запугивая их. Кроме того, по его словам, Африка и Ближний Восток всегда были для Европы источниками богатства. Как отметил Кошкин, что в этих регионах французы стремятся повысить свое влияние и авторитет.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в случае участия в боевых действиях на стороне ВСУ бойцам французского Иностранного легиона будет крайне сложно сдаться в плен. По его мнению, служащие этого подразделения являются наемниками, а таких «никто не любит».