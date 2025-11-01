Участникам СВО упростят процедуру заключения соцконтрактов

Социальный контракт станет более доступным для демобилизованных участников СВО, сообщили ТАСС в Министерстве труда и социальной защиты. При его заключении с участниками боевых действий не будет оцениваться уровень среднедушевого дохода семьи. Изменения в законе вступят в силу с 1 января 2026 года.

По словам министра труда Антона Котякова, мера была разработана по поручению президента Владимира Путина, и направлена на всестороннюю поддержку ветеранов СВО и их семей. Новые правила предусматривают для демобилизованных участников СВО возможность получения единовременной выплаты до 350 тыс. рублей на открытие или развитие бизнеса.

Изменения обеспечат дополнительную поддержку участников СВО и их семей, позволят преодолеть временные трудности, зачастую связанные с изменением жизненных обстоятельств, реализовать трудовой потенциал и улучшить качество жизни, — приводятся в сообщении слова главы ведомства.

Также военнослужащим будет обеспечена финансовая поддержка на обучение или повышение квалификации. Кроме того, для всех граждан, получающих социальный контракт, с 2026 года будет упрощена процедура оформления: станет доступна электронная подача отчетных документов и программы социальной адаптации.

Ранее Путин утвердил поправки в закон «О ветеранах», предоставляющие статус ветерана боевых действий участникам СВО, заключившим контракты с Минобороны РФ с 1 октября 2022 по 1 сентября 2023 года. Социальный фонд автоматически назначит ежемесячные выплаты без заявлений.