23 ноября 2025 в 15:03

Юрист раскрыл, почему опасно покупать ранее подаренную квартиру

Юрист Терехин: покупка ранее подаренной квартиры грозит оспариванием сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Покупка квартиры, которая ранее досталась одному из владельцев по договору дарения, скрывает дополнительные риски, заявил генеральный директор фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин. По его словам, которые приводит «Прайм», сделки с такой недвижимостью считаются более уязвимыми, так как дарственную проще оспорить в суде.

Покупка подаренной квартиры формально не запрещена, но считается более рискованной. Договор дарения гораздо легче оспорить, чем куплю-продажу: он безвозмездный, часто заключается внутри семьи и нередко сопровождается конфликтами между родственниками или наследниками, — рассказал юрист.

Для минимизации рисков Терехин рекомендует тщательно проверять историю недвижимости: обстоятельства дарения, наличие семейных споров, долговых обязательств и состояние здоровья бывшего владельца. Особую осторожность следует проявлять при покупке квартир, недавно переоформленных по дарственной, поскольку именно в первые годы вероятность судебных разбирательств максимальна.

Ранее юрист Евгений Рябов сообщал, что новое решение Верховного суда Якутии, защитившее добросовестных покупателей, может переломить правовую практику о признании сделок по недвижимости недействительными Он отметил, что это может повлиять на решения судов в других регионах. Юрист подчеркнул, что в таких спорах важно учитывать и давать определение разнице между такими правовыми понятиями, как «обман» и «заблуждение».

