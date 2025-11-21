Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 14:37

Юрист рассказал, какой прецедент может защитить покупателей квартир

Юрист Рябов: решение Верховного суда может защитить добросовестных покупателей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новое решение Верховного суда Якутии, защитившее добросовестных покупателей, может переломить правовую практику о признании сделок по недвижимости недействительными, рассказал «ФедералПресс» юрист Евгений Рябов. Он отметил, что это может повлиять на решения судов в других регионах.

Во-первых, практика еще формируется и впитывает в себя различные прецеденты; во-вторых, данная позиция выгодно отличается своим разумным подходом, грамотным толкованием норм права и адекватной оценкой обстоятельств, — рассказал Рябов.

Юрист отметил, что в таких спорах важно учитывать и давать определение разнице между такими правовыми понятиями, как «обман» и «заблуждение». По его словам, риелторы и нотариусы также должны помогать продавцам и покупателям проявлять осмотрительность.

Ранее депутат Светлана Разворотнева рассказала, что суды не должны принимать решения с «перекосом» в сторону продавцов квартир. Она отметила, что в Госдуме готовится обращение в Верховный суд на фоне участившихся случаев, когда ущемляются права добросовестных покупателей.

