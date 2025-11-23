Россиянка стала триумфатором чемпионата мира среди юниоров

Российская спортсменка Милана Каюмова взяла первое место на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях, передает пресс-служба Федерации гимнастики России. Россиянка набрала 13,933 балла. Второе место заняла словачка Люция Пилиарова с результатом 13,800, а третьей стала представительница США Каролин Моро, получившая 13,333 балла.

Поздравляем Милану Каюмову с победой в финале на разновысоких брусьях. Еще одно золото на чемпионате мира среди юниоров, — говорится в сообщении.

Чемпионат проходит в столице Филиппин Маниле. Соревнования завершатся 24 ноября. Накануне, 22 ноября, российский гимнаст Арсений Духно взял первое место в многоборье.

Ранее олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян заявила, что уже через неделю забыла о своей победе на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси. По ее словам, эмоции быстро пошли на спад. Она также отметила, что нужно усиленно работать и ставить новые цели.

До этого фигуристка, олимпийская чемпионка и телеведущая Ирина Слуцкая рассказала о проигрыше на зимних Олимпийских играх — 2002. По ее словам, было больно, когда первое место отдали американке Саре Хьюз.