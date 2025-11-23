Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 14:42

В ЕС раскрыли серых кардиналов Брюсселя на переговорах по Украине

В ЕС заявили, что Брюссель отправил на переговоры по Украине Скоога и Зайберта

Здание Постоянного представительства США в Женеве Здание Постоянного представительства США в Женеве Фото: Martial Trezzini/AP/TASS
Читайте нас в Дзен

Евросоюз направил на переговоры в Женеве по Украине не лидеров, а вторых лиц, которые тем не менее формируют европейскую повестку, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе. По информации агентства, в составе делегации будут заместитель генерального секретаря по политическим вопросам внешнеполитической службы ЕС Олоф Скоог и глава кабинета председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт.

В переговорах в Женеве примут участие замгенсека по политическим вопросам внешнеполитической службы ЕС Олоф Скоог и глава кабинета председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт, — рассказал источник.

В материале говорится, что в переговорах также примет участие помощник главы Евросовета Педро Лурти. При этом первые лица ЕС — глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и главный евродипломат Кая Каллас — находятся в ЮАР на саммите G20, откуда направятся на саммит ЕС — Африканский союз в Анголу.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Женеве стартовали переговоры по мирному плану американского лидера Дональда Трампа. По его словам, прошла первая встреча с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии.

Евросоюз
переговоры
Украина
Брюссель
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о погодной опасности
На Западе узнали о планах США провести переговоры с Россией
В Одессе исчез полигон, ВСУ бросают своих: новости СВО на вечер 23 ноября
США помогут Украине построить «стену безопасности» на линии соприкосновения
В ДТП на трассе «Сибирь» погибли трое детей
Малыш оказался в отделении гнойной хирургии после частного детсада
Россиянка летела домой под капельницей после азиатского «Макдоналдса»
Названа главная цель Зеленского до дедлайна Трампа
Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с Путиным
Ротару прервала молчание ради любимого мужчины
Стармеру предрекли скорый уход из правительства Великобритании
В Госдуме заявили, что коррупция на Украине доказала правоту России
Стало известно о зарубежных планах Путина на предстоящую неделю
Юрист раскрыл, почему опасно покупать ранее подаренную квартиру
Россиянка стала триумфатором чемпионата мира среди юниоров
Знаки судьбы: как распознать свою вторую половинку?
Медведчук раскрыл, какую волю Запад диктует Зеленскому
Выяснилось, почему Трамп ожидает решения по Украине к 27 ноября
Раскрыто, какие условия могут принять Зеленский и ЕС на мирных переговорах
7 признаков хорошего вина: советы профессионалов и лайфхаки по выбору
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.