В ЕС раскрыли серых кардиналов Брюсселя на переговорах по Украине В ЕС заявили, что Брюссель отправил на переговоры по Украине Скоога и Зайберта

Евросоюз направил на переговоры в Женеве по Украине не лидеров, а вторых лиц, которые тем не менее формируют европейскую повестку, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе. По информации агентства, в составе делегации будут заместитель генерального секретаря по политическим вопросам внешнеполитической службы ЕС Олоф Скоог и глава кабинета председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт.

В переговорах в Женеве примут участие замгенсека по политическим вопросам внешнеполитической службы ЕС Олоф Скоог и глава кабинета председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт, — рассказал источник.

В материале говорится, что в переговорах также примет участие помощник главы Евросовета Педро Лурти. При этом первые лица ЕС — глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и главный евродипломат Кая Каллас — находятся в ЮАР на саммите G20, откуда направятся на саммит ЕС — Африканский союз в Анголу.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Женеве стартовали переговоры по мирному плану американского лидера Дональда Трампа. По его словам, прошла первая встреча с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии.