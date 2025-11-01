Стоматолог предупредила об опасности фальшбрекетов

Фальшбрекеты никак не влияют на прикус, их носят лишь для создания образа, рассказала «Здоровью Mail» стоматолог Людмила Максимова. Она предупредила, что такие аксессуары представляют опасность для зубов.

Она рассказала, что фальшбрекеты могут повредить зубы и травмировать слизистую. Клей и материалы неизвестного происхождения также могут вызвать аллергическую реакцию и создать опасность отравления.

Стоматолог отмечает, что фальшбрекеты держатся непрочно, поэтому могут создать проблемы с гигиеной. По ее словам, во время снятия также можно травмировать зубы.

Ранее стоматолог Татьяна Пикилиди рассказала, что придать правильное положение зубам с помощью ортодонтического лечения легче в юном возрасте. По словам врача, взрослым людям труднее удержать результат после снятия брекетов, но это не единственный фактор, влияющий на успех лечения.