Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 12:50

Стоматолог предупредила об опасности фальшбрекетов

Стоматолог Максимова: фальшбрекеты могут повредить зубы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фальшбрекеты никак не влияют на прикус, их носят лишь для создания образа, рассказала «Здоровью Mail» стоматолог Людмила Максимова. Она предупредила, что такие аксессуары представляют опасность для зубов.

Она рассказала, что фальшбрекеты могут повредить зубы и травмировать слизистую. Клей и материалы неизвестного происхождения также могут вызвать аллергическую реакцию и создать опасность отравления.

Стоматолог отмечает, что фальшбрекеты держатся непрочно, поэтому могут создать проблемы с гигиеной. По ее словам, во время снятия также можно травмировать зубы.

Ранее стоматолог Татьяна Пикилиди рассказала, что придать правильное положение зубам с помощью ортодонтического лечения легче в юном возрасте. По словам врача, взрослым людям труднее удержать результат после снятия брекетов, но это не единственный фактор, влияющий на успех лечения.

стоматологи
брекеты
здоровье
зубы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что такое кризис трех лет у ребенка: помогаем малышу справиться с эмоциями
Слезы вдовы, Харламов, Бурунов: в Москве простились с Романом Поповым
Накормим всю семью! Куриные ножки с картошкой в духовке: сытно и просто!
Стоматолог предостерег россиян от самостоятельной установки пломб
Стало известно, что делают ВСУ со своими солдатами с русской речью
В США заявили о подготовке Зеленского к выборам
Стало известно, сколько задолжала Москва
Волочкова и Рома Желудь слились в страстном поцелуе
Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной
IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку
В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон»
Полиция изъяла самодельный револьвер из 90-х у петербургского пенсионера
Белый дом ввел новые ограничения для аккредитованных журналистов
Интерпол задержал бизнесмена из Балтии в Петербурге
Экс-жена Диброва вышла на связь после новостей о фамилии
Открытый гроб, слезы жены, дети: как прошло прощание с Романом Поповым
Принц Гарри косвенно дал понять свое недовольство Меган Маркл
Отец Илона Маска сказал, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа
Россияне сдали рекордную тысячу тонн мелочи
Шейк снялась топлес в образе порнозвезды
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.