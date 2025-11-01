Вкуснее любого торта, а замешивается за 10 минут: королевская творожная ватрушка — получается вкуснее, чем в кондитерской

Вкуснее любого торта, а замешивается за 10 минут: королевская творожная ватрушка — получается вкуснее, чем в кондитерской. Выпечка с творожной начинкой покорит вас с первого кусочка: нежная, ароматная, с бархатистой текстурой и восхитительной корочкой. И самое приятное — замесить тесто можно буквально за 10 минут!

Для нашей королевской ватрушки берём мягкий творожок (400 г), три яичка, 150 г сливочного маслица — оно должно быть холодным, чтобы легко натереть на тёрке. Добавляем 300 г муки, 50 г какао для шоколадного вкуса, 150 г сахарного песка, чайную ложечку разрыхлителя, две чайные ложечки ванильного сахара и щепотку соли.

Всё дело в сочетании: шоколадное песочное тесто с хрустящей корочкой и нежная творожная начинка, которая буквально тает во рту. Выкладываем часть теста в форму, делаем бортики, заливаем творожной массой, а сверху посыпаем оставшейся шоколадной крошкой.

Отправляем в духовку на 40–50 минут при 180 °C. Но главный секрет — дать ватрушке полностью остыть: в холодном виде она становится ещё вкуснее и насыщеннее. Подавайте к чаю — и готовьтесь принимать комплименты!

