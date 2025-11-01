Кардиолог перечислила привычки, повышающие артериальное давление

Злоупотребление спиртными напитками, сидячий образ жизни, курение и неправильное питание способствуют повышению артериального давления, заявила Lenta.ru кардиолог Ксения Ерусланова. По ее словам, на этот показатель влияет хронический стресс.

Злоупотребление алкоголем повышает артериальное давление, никотин сужает и повреждает сосуды. Хронический стресс может привести к временному повышению артериального давления, — предупредила Ерусланова.

Врач добавила, что неправильное питание чревато избытком соли, жиров и трансжиров, а также дефицитом калия в организме. Сидячий образ жизни грозит набором лишнего веса, а он, в свою очередь, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что инфаркт миокарда может привести к резкому падению артериального давления из-за снижения тонуса кровеносных сосудов. Так называемый коллапс может вызвать резкое изменение положение тела.