Накормим всю семью! Куриные ножки с картошкой в духовке: сытно и просто!

Накормим всю семью! Куриные ножки с картошкой в духовке: сытно и просто!

Когда времени готовить мало, но нужно накормить всех вкусно, выручает этот рецепт.

В глубокую форму складывают куриные ножки (6–8 штук), добавляют нарезанный крупными дольками картофель (около 800 г), луковицу полукольцами и пару зубчиков чеснока. Смешивают в чашке немного растительного масла, соль, черный перец, щепотку паприки и сушеную зелень, этой смесью равномерно поливают ножки и картошку.

Перемешивать ничего не нужно — пусть все запекается слоями: мясо пропитает картошку соком, а специи раскроются в тепле. Форму накрывают фольгой и отправляют в духовку на 180 °C примерно на 50 минут, затем фольгу снимают и дают корочке подрумяниться еще 10–15 минут. Получается мягкое мясо и рассыпчатая ароматная картошка, впитавшая весь сок.

Совет: если хотите особо румяную корочку, в самом конце смажьте ножки тонким слоем сметаны и запеките пару минут на режиме гриль.

Посмотрите рецепт запеканки без муки и манки у нас на сайте.