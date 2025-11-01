Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 14:25

Накормим всю семью! Куриные ножки с картошкой в духовке: сытно и просто!

Куриные ножки с картошкой: простой рецепт Куриные ножки с картошкой: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда времени готовить мало, но нужно накормить всех вкусно, выручает этот рецепт.

В глубокую форму складывают куриные ножки (6–8 штук), добавляют нарезанный крупными дольками картофель (около 800 г), луковицу полукольцами и пару зубчиков чеснока. Смешивают в чашке немного растительного масла, соль, черный перец, щепотку паприки и сушеную зелень, этой смесью равномерно поливают ножки и картошку.

Перемешивать ничего не нужно — пусть все запекается слоями: мясо пропитает картошку соком, а специи раскроются в тепле. Форму накрывают фольгой и отправляют в духовку на 180 °C примерно на 50 минут, затем фольгу снимают и дают корочке подрумяниться еще 10–15 минут. Получается мягкое мясо и рассыпчатая ароматная картошка, впитавшая весь сок.

  • Совет: если хотите особо румяную корочку, в самом конце смажьте ножки тонким слоем сметаны и запеките пару минут на режиме гриль.

Посмотрите рецепт запеканки без муки и манки у нас на сайте.

