Тарталетки с селедкой: исчезнут с новогоднего стола быстрее бутербродов с икрой — простой рецепт

Рассказываем простой рецепт невероятно вкусных тарталеток с селедкой. Приготовьте их на праздники и не пожалеете! Они исчезнут с новогоднего стола быстрее бутербродов с красной икрой.

Вкус получается идеально сбалансированным: солоноватая, сочная селедка, нежные яйца и сливочный сыр в хрустящей песочной корзиночке создают гармоничное и очень аппетитное сочетание.

Вам понадобится: 15–20 готовых песочных тарталеток, 1 филе слабосоленой сельди (около 200 г), 2 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 3–4 ст. л. майонеза, зеленый лук или укроп для украшения. Сельдь, яйца нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке. Сложите в миску, добавьте майонез и аккуратно перемешайте. Этой начинкой с помощью чайной ложки заполните тарталетки доверху. Сверху каждую закуску украсьте небольшим кусочком сельди и веточкой зелени. Подавайте сразу.

