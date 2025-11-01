Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 14:25

Стоматолог предостерег россиян от самостоятельной установки пломб

Стоматолог Лысенков: самостоятельная установка пломбы дома чревата периодонтитом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самостоятельная установка пломбы в домашних условиях может привести к развитию пульпита или периодонтита, заявил Lenta.ru стоматолог Павел Лысенков. Он напомнил, что в медицинских учреждениях перед установкой пломбы врачи проводят обязательную чистку кариозных участков.

Если же установить пломбу без удаления кариеса, инфекция останется внутри зуба. Это приведет к воспалению, усилению боли и развитию осложнений — вплоть до пульпита или периодонтита, —предупредил Лысенков.

Кроме того, самостоятельно человек не сможет определить, мешает ли пломба смыканию челюстей, и исправить ее. В таком случае есть риск неправильного прикуса, который приведет к дискомфорту при жевании, болевым ощущениям и частичному повреждению зубной эмали, добавил стоматолог.

Ранее стоматолог Людмила Максимова заявила, что фальшбрекеты никак не влияют на прикус, их носят лишь для создания образа. Она предупредила, что такие аксессуары могут повредить зубы и травмировать слизистую.

стоматологи
зубы
заболевания
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали, когда изменятся сроки оплаты ЖКУ
Психолог перечислил неочевидные причины хронической усталости
«Терпит неудачу»: Орбан осадил Туска за обострение конфликта на Украине
Диетолог призвал есть рябину с осторожностью
Изнасиловал учительницу и убил ее мужа: в Белгороде ищут маньяка
В Госдуме предупредили Париж о последствиях русофобных заявлений
Раскрыто истинное отношение американцев к Зеленскому
«Панические действия»: генерал о провальной высадке ВСУ под Покровском
Расправившейся с младенцем матери-отравительнице огласили суровый приговор
Раскрыто состояние матери 30 детей после ДТП с грузом для бойцов СВО
Обезглавивший мать мужчина взят под стражу
Однофамильца Кадырова оштрафовали за свастику
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 1 ноября, фото, видео
Жертва неудавшегося покушения в Казани заступилась за подозреваемого
В СВОП оценили перспективы создания антиукраинского блока в ЕС
В Купянске ликвидировали замкомандира бригады ВСУ
Наследники Джексона тайно приняли меры против его жертв
Во Франции пьяный мужчина несколько часов проходил с пулей после ранения
В США захотели запретить ядерные испытания
В Госдуме рассказали, что необходимо признать торговым мошенничеством
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.