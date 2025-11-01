Стоматолог предостерег россиян от самостоятельной установки пломб

Самостоятельная установка пломбы в домашних условиях может привести к развитию пульпита или периодонтита, заявил Lenta.ru стоматолог Павел Лысенков. Он напомнил, что в медицинских учреждениях перед установкой пломбы врачи проводят обязательную чистку кариозных участков.

Если же установить пломбу без удаления кариеса, инфекция останется внутри зуба. Это приведет к воспалению, усилению боли и развитию осложнений — вплоть до пульпита или периодонтита, —предупредил Лысенков.

Кроме того, самостоятельно человек не сможет определить, мешает ли пломба смыканию челюстей, и исправить ее. В таком случае есть риск неправильного прикуса, который приведет к дискомфорту при жевании, болевым ощущениям и частичному повреждению зубной эмали, добавил стоматолог.

Ранее стоматолог Людмила Максимова заявила, что фальшбрекеты никак не влияют на прикус, их носят лишь для создания образа. Она предупредила, что такие аксессуары могут повредить зубы и травмировать слизистую.