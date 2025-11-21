Международный муниципальный форум стран БРИКС
Диетолог перечислила продукты, укрепляющие здоровье зубов

Диетолог Денисенко: для здоровья зубов нужно употреблять вареную картошку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Для здоровья зубов необходимо употреблять вареную картошку, шиповник, болгарский перец, грецкие орехи, морковь, шпинат, брокколи и растительные масла, заявила KP.RU диетолог Людмила Денисенко. Эти продукты содержат витамины C, A и Е, которые помогают укрепить десны и уменьшить воспаления в полости рта.

Нашим зубам, как и всему организму, необходимы все витамины и минералы. Например, фтор — без него эмаль не в силах противостоять кариесу и кислоте, которая содержится в слюне. Источники фтора — вареная картошка, гречка, морская рыба, салат и укроп, хлеб из муки грубого помола и свежезаваренный чай, — перечислила Денисенко.

Она также посоветовала добавлять в рацион продукты, богатые железом и витамином B12. При их дефиците могут появиться язвы и воспаление языка, нарушение кровообращения в деснах и даже пародонтоз.

Ранее стоматолог Виктория Чередниченко заявила, что ночные перекусы на постоянной основе существенно повышают риск развития кариеса. Она предупредила, что такая привычка чревата нарушением кислотности и размножением бактерий в полости рта.

