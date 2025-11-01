Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 14:26

Слезы вдовы, Харламов, Бурунов: в Москве простились с Романом Поповым

Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

1 ноября в Центральной клинической больнице в Москве прошло прощание с актером Романом Поповым. На церемонию пришли его родные, коллеги и друзья. В частности, среди них были шоумен Оганес Григорян, актер и продюсер Гарик Харламов, режиссер Карен Арутюнов, актриса Ирина Темичева, продюсер Айсурат Романова, режиссер Анна Рокс, композитор Роман Архипов, а также актриса Юлия Богатикова.

Вдова актера Юлия Попова произнесла трогательную речь. «Все, о чем ты мечтал, сбылось. Ты хотел, чтобы тебя узнавали на улицах, — тебя узнали. Ты хотел, чтобы у нас были дети, — они у нас родились. Ты мечтал построить дом, ты его построил. Ты хотел сниматься в кино, ты снимался… теперь ты ушел… я принимаю твой выбор, спасибо тебе за все», — отметила она.

Актер Сергей Бурунов сообщил, что Попов, с которым он снимался в сериале «Полицейский с Рублевки», совершил подвиг. Он играл комедийную роль, превозмогая боль.

Попов скончался на 41-м году жизни. Юморист несколько лет боролся с раком головного мозга. Впервые у него выявили опухоль в 2018 году, три года спустя он проходил лечение в больнице. Состояние артиста резко ухудшилось 11 октября. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии и провели операцию. Но это не помогло. Попова похоронили на Троекуровом кладбище.

Путь актера к известности лежал через юмористические проекты. Он прославился благодаря шоу «Comedy Баттл», в котором выступал в паре с Оганесом Григоряном. Телезрители высоко оценили роль Попова в «Полицейском с Рублевки», где он сыграл Игоря Мухича.

О том, как прошла церемония прощания с Поповым в ЦКБ, кто на ней присутствовал, — в фотогалерее NEWS.ru.

Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Оганес Григорян на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Оганес Григорян на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Супруга Романа Попова Юлия на церемонии прощания с актером в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Супруга Романа Попова Юлия на церемонии прощания с актером в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Супруга Романа Попова Юлия (в центре) на церемонии прощания с актером в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Супруга Романа Попова Юлия (в центре) на церемонии прощания с актером в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Супруга Романа Попова Юлия (в центре) на церемонии прощания с актером в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Супруга Романа Попова Юлия (в центре) на церемонии прощания с актером в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Гавриил Гордеев на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Гавриил Гордеев на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Режиссер Анна Рокс (справа) на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Режиссер Анна Рокс (справа) на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Виктор Бондарюк на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Виктор Бондарюк на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ирина Темичева на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Ирина Темичева на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сергей Кутергин на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Сергей Кутергин на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Карен Рутюнов на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Карен Рутюнов на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Асташенок на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала
Александр Асташенок на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Юлия Богатикова на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Юлия Богатикова на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Татьяна Веселкина (справа) на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала
Татьяна Веселкина (справа) на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Роман Архипов на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Роман Архипов на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сергей Бурунов на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Сергей Бурунов на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с актером Романом Поповым в Центральной клинической больнице (ЦКБ)
Прощание с актером Романом Поповым в Центральной клинической больнице (ЦКБ)
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с актером Романом Поповым в Центральной клинической больнице (ЦКБ)
Прощание с актером Романом Поповым в Центральной клинической больнице (ЦКБ)
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
актеры
похороны
Москва
ЦКБ
Роман Попов
рак
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали, когда изменятся сроки оплаты ЖКУ
Психолог перечислил неочевидные причины хронической усталости
«Терпит неудачу»: Орбан осадил Туска за обострение конфликта на Украине
Диетолог призвал есть рябину с осторожностью
Изнасиловал учительницу и убил ее мужа: в Белгороде ищут маньяка
В Госдуме предупредили Париж о последствиях русофобных заявлений
Раскрыто истинное отношение американцев к Зеленскому
«Панические действия»: генерал о провальной высадке ВСУ под Покровском
Расправившейся с младенцем матери-отравительнице огласили суровый приговор
Раскрыто состояние матери 30 детей после ДТП с грузом для бойцов СВО
Обезглавивший мать мужчина взят под стражу
Однофамильца Кадырова оштрафовали за свастику
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 1 ноября, фото, видео
Жертва неудавшегося покушения в Казани заступилась за подозреваемого
В СВОП оценили перспективы создания антиукраинского блока в ЕС
В Купянске ликвидировали замкомандира бригады ВСУ
Наследники Джексона тайно приняли меры против его жертв
Во Франции пьяный мужчина несколько часов проходил с пулей после ранения
В США захотели запретить ядерные испытания
В Госдуме рассказали, что необходимо признать торговым мошенничеством
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.