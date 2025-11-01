Слезы вдовы, Харламов, Бурунов: в Москве простились с Романом Поповым

Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко

Слезы вдовы, Харламов, Бурунов: в Москве простились с Романом Поповым

1 ноября в Центральной клинической больнице в Москве прошло прощание с актером Романом Поповым. На церемонию пришли его родные, коллеги и друзья. В частности, среди них были шоумен Оганес Григорян, актер и продюсер Гарик Харламов, режиссер Карен Арутюнов, актриса Ирина Темичева, продюсер Айсурат Романова, режиссер Анна Рокс, композитор Роман Архипов, а также актриса Юлия Богатикова.

Вдова актера Юлия Попова произнесла трогательную речь. «Все, о чем ты мечтал, сбылось. Ты хотел, чтобы тебя узнавали на улицах, — тебя узнали. Ты хотел, чтобы у нас были дети, — они у нас родились. Ты мечтал построить дом, ты его построил. Ты хотел сниматься в кино, ты снимался… теперь ты ушел… я принимаю твой выбор, спасибо тебе за все», — отметила она.

Актер Сергей Бурунов сообщил, что Попов, с которым он снимался в сериале «Полицейский с Рублевки», совершил подвиг. Он играл комедийную роль, превозмогая боль.

Попов скончался на 41-м году жизни. Юморист несколько лет боролся с раком головного мозга. Впервые у него выявили опухоль в 2018 году, три года спустя он проходил лечение в больнице. Состояние артиста резко ухудшилось 11 октября. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии и провели операцию. Но это не помогло. Попова похоронили на Троекуровом кладбище.

Путь актера к известности лежал через юмористические проекты. Он прославился благодаря шоу «Comedy Баттл», в котором выступал в паре с Оганесом Григоряном. Телезрители высоко оценили роль Попова в «Полицейском с Рублевки», где он сыграл Игоря Мухича.

О том, как прошла церемония прощания с Поповым в ЦКБ, кто на ней присутствовал, — в фотогалерее NEWS.ru.