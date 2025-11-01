Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 14:37

Глава ГУР Украины был замечен на подъезде к Красноармейску

Майор ВСУ Ткачук: глава ГУР Буданов отправился к Красноармейску

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов был замечен на подъезде к Красноармейску (украинское название — Покровск), который находится в окружении российских войск, сообщил майор ВСУ Андрей Ткачук в своем Telegram-канале. По его информации, главу ГУР сопровождало подразделение спецназа.

Ранее в Минобороны Российской Федерации сообщили о пресечении попытки высадки с вертолета группы сил специальных операций ГУР оборонного ведомства Украины. Операция была проведена в районе примерно в 1 км на северо-запад от окраины Красноармейска.

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры провалившейся операции украинского спецназа. На представленном видео зафиксировано, как российские операторы беспилотников ликвидировали группу противника. Коц предположил, что Буданов мог готовить эту операцию, что объясняет его неявку на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что предостережение украинского МИД о посещении представителями СМИ позиций ВСУ в котлах подтвердило катастрофическое положение остатков украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Он отметил, что запрет говорит об отсутствии способов въезда или выхода из котлов для журналистов и украинских солдат — в частности, доступ есть лишь по российским «коридорам безопасности».

Кирилл Буданов
ГУР МО Украины
Красноармейск
спецназ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали, когда изменятся сроки оплаты ЖКУ
Психолог перечислил неочевидные причины хронической усталости
«Терпит неудачу»: Орбан осадил Туска за обострение конфликта на Украине
Диетолог призвал есть рябину с осторожностью
Изнасиловал учительницу и убил ее мужа: в Белгороде ищут маньяка
В Госдуме предупредили Париж о последствиях русофобных заявлений
Раскрыто истинное отношение американцев к Зеленскому
«Панические действия»: генерал о провальной высадке ВСУ под Покровском
Расправившейся с младенцем матери-отравительнице огласили суровый приговор
Раскрыто состояние матери 30 детей после ДТП с грузом для бойцов СВО
Обезглавивший мать мужчина взят под стражу
Однофамильца Кадырова оштрафовали за свастику
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 1 ноября, фото, видео
Жертва неудавшегося покушения в Казани заступилась за подозреваемого
В СВОП оценили перспективы создания антиукраинского блока в ЕС
В Купянске ликвидировали замкомандира бригады ВСУ
Наследники Джексона тайно приняли меры против его жертв
Во Франции пьяный мужчина несколько часов проходил с пулей после ранения
В США захотели запретить ядерные испытания
В Госдуме рассказали, что необходимо признать торговым мошенничеством
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.