Глава ГУР Украины был замечен на подъезде к Красноармейску Майор ВСУ Ткачук: глава ГУР Буданов отправился к Красноармейску

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов был замечен на подъезде к Красноармейску (украинское название — Покровск), который находится в окружении российских войск, сообщил майор ВСУ Андрей Ткачук в своем Telegram-канале. По его информации, главу ГУР сопровождало подразделение спецназа.

Ранее в Минобороны Российской Федерации сообщили о пресечении попытки высадки с вертолета группы сил специальных операций ГУР оборонного ведомства Украины. Операция была проведена в районе примерно в 1 км на северо-запад от окраины Красноармейска.

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры провалившейся операции украинского спецназа. На представленном видео зафиксировано, как российские операторы беспилотников ликвидировали группу противника. Коц предположил, что Буданов мог готовить эту операцию, что объясняет его неявку на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что предостережение украинского МИД о посещении представителями СМИ позиций ВСУ в котлах подтвердило катастрофическое положение остатков украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Он отметил, что запрет говорит об отсутствии способов въезда или выхода из котлов для журналистов и украинских солдат — в частности, доступ есть лишь по российским «коридорам безопасности».