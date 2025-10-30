Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 15:49

Кардиолог предупредил, кому прежде всего грозит инсульт

Кардиолог Жилин: люди с сахарным диабетом входят в группу риска инсульта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пациенты с хроническими заболеваниями, в особенности сахарным диабетом и гипертонической болезнью, входят в группу риска инсульта, заявил «Радио 1» кардиолог Дмитрий Жилин. Он отметил, что этому заболеванию больше подвержены мужчины, чем женщины.

К группе риска относятся люди в возрасте, с сахарным диабетом и гипертонической болезнью. Еще люди, которые курят, употребляют алкоголь, ведут не самый спокойный образ жизни. Это происходит зачастую из-за ненормированного графика труда и отдыха, — пояснил Жилин.

Он подчеркнул, что сильный или хронический стресс провоцирует «различного рода недуги». Врач также напомнил, что многие люди живут с гипертонией и не подозревают об этом. Болезнь при этом медленно разрушает их сосуды.

Ранее Жилин заявил, что существует два типа инсульта, и оба из них разрушительны для организма. Он объяснил, что различие заключается в механизме разрушительного воздействия.

здоровье
инсульты
заболевания
кардиологи
