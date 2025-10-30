Кардиолог предупредил, кому прежде всего грозит инсульт Кардиолог Жилин: люди с сахарным диабетом входят в группу риска инсульта

Пациенты с хроническими заболеваниями, в особенности сахарным диабетом и гипертонической болезнью, входят в группу риска инсульта, заявил «Радио 1» кардиолог Дмитрий Жилин. Он отметил, что этому заболеванию больше подвержены мужчины, чем женщины.

К группе риска относятся люди в возрасте, с сахарным диабетом и гипертонической болезнью. Еще люди, которые курят, употребляют алкоголь, ведут не самый спокойный образ жизни. Это происходит зачастую из-за ненормированного графика труда и отдыха, — пояснил Жилин.

Он подчеркнул, что сильный или хронический стресс провоцирует «различного рода недуги». Врач также напомнил, что многие люди живут с гипертонией и не подозревают об этом. Болезнь при этом медленно разрушает их сосуды.

