21 ноября 2025 в 09:00

Егорян назвала главную победу в своей жизни

Яна Егорян Яна Егорян Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян в разговоре с NEWS.ru назвала рождение сына главной победой в своей жизни. Она отметила, что благодаря этому событию все разделилось на до и после.

Рождение сына — лучшее, что случилось в моей жизни. Жизнь, действительно, делится на до и после. Мое после — это абсолютное счастье. Сама жизнь не поменялась. Естественно, появились обязанности, сложности, все как и должно быть. Просто ты к каким-то вещам относишься более трепетно, а к каким-то, где раньше можно было переживать, плакать, сходить с ума, после рождения ребенка ты понимаешь, что это чушь. Зачем на это тратить свое время, обращать на это внимание? — сказала Егорян.

Ранее спортсменка заявила, что уже через неделю забыла о своей победе на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси. Спортсменка назвала произошедшее минутной радостью.

До этого президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что политика не должна вмешиваться и влиять на спортивные соревнования. Она призвала правительства стран избегать смешения этих двух сфер жизни, а организаторов соревнований — обеспечивать участие всех допущенных спортсменов.

