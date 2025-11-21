Утепляем корни роз и гортензий: ноябрьские хлопоты для пышного цветения

Международный муниципальный форум стран БРИКС
Даже если в вашем регионе уже выпал снег, ноябрь — идеальное время, чтобы позаботиться о надежной защите сада. Утепление корневой системы роз, клематисов, гортензий и корневищ ирисов — это ключевой шаг к их успешной зимовке, независимо от того, в какой республике или области вы живете.

Почему нельзя торопиться?

Самой частой ошибкой садоводов является слишком раннее укрытие растений. Если провести работы в сентябре или октябре, когда еще возможны потепления, возникает высокий риск выпревания корневой шейки и корней, и растение может погибнуть не от мороза, а от болезней. Легкие морозы до -5 °C останавливают сокодвижение и помогают зеленым питомцам перейти в состояние покоя, сделав их более устойчивыми к предстоящим серьезным холодам.

К работе следует приступать, когда установятся устойчивые отрицательные температуры. Оптимальный сигнал — это когда столбик термометра ночью стабильно опускается до -5 °C и ниже, а днем не поднимается выше нуля. В таких условиях почва промерзает на несколько сантиметров, и под укрытием она уже не будет оттаивать во время случайных оттепелей. На большей части территории России, особенно в Сибири, на Урале и в северных регионах, такие морозы к ноябрю уже устоялись. В средней полосе нужно следить за прогнозом, но именно ноябрь — основной месяц для этих работ.

Самый простой и эффективный утеплитель — это снег. Он создает естественную воздушно-тепловую подушку, которая надежно защищает корни от вымерзания.

  1. Работа со снегом. После сильных снегопадов аккуратно подсыпьте дополнительный слой снега к основанию кустов роз, клематисов, гортензий и на грядки с ирисами. Важное правило: ни в коем случае не уплотняйте снег и не сгребайте его с газона или дорожек, оголяя землю. Это может привести к промерзанию корней на других участках. Просто бережно набросайте пушистый снег сверху.

  2. Если снега недостаточно. В малоснежные, но морозные зимы на помощь приходят другие методы. Лучшей альтернативой является мульчирование.

  • Мульчирование. Подсыпьте к основанию кустов слой торфа, компоста или коры толщиной 8–10 см. Этот слой работает как одеяло, сглаживая резкие перепады температур и не давая холоду добраться до корней. Такой способ особенно хорош для гортензий и роз.

  • Использование нетканых материалов. Для дополнительной защиты, особенно молодых саженцев, можно установить над растением невысокий каркас и обтянуть его агроспаном или спанбондом, создавая воздушно-сухое укрытие.

Правильно организованное утепление корневой системы — это не просто следование правилу, а проявление заботы о вашем саде.

Ранее мы делились с вами секретами спасения саженцев.

