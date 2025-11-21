Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 08:50

Ущерб Минобороны по громкому делу достиг 9 млрд рублей

Ущерб по делу Мерваезовой о хищении денег у МО увеличился до 9 млрд рублей

Министерство обороны РФ
Сумма ущерба по уголовному делу о хищении средств у Министерства обороны РФ достигла 9 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Фигурантами являются бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова, экс-руководитель Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный и другие лица. Их обвиняют в хищении денег при строительстве 14 объектов по государственным контрактам.

В материалах дела указано, что Мерваезова обеспечивала получение авансов по заключенным договорам. Она также участвовала в выводе и обналичивании денег со специальных счетов. Еще одним элементом ее деятельности было оформление подложных первичных бухгалтерских документов. Эти действия были направлены на сокрытие вывода и хищения средств.

Уголовное дело было возбуждено в июне 2023 года. Позднее с ним объединили пять других уголовных дел. Их возбуждали в сентябре 2023 года, два в январе и одно в марте 2024 года. Потерпевшими признаны около пяти организаций, которые оказались подведомственны Минобороны РФ.

Ранее депутат Курской областной думы Максим Васильев, осужденный за хищение средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в регионе, заявил, что его мотивом было желание просто «заработать». Это заявление он сделал по видеосвязи из Мещанского районного суда Москвы, где проходило рассмотрение его дела.

