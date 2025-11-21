Разработчик раскрыл секрет эффективности «Ланцетов» против бронетехники

Беспилотные комплексы «Ланцет» способны эффективно поражать современную бронетехнику, сообщили накануне международной выставки Dubai Airshow 2025 представители компании-разработчика ZALA. Ключевым преимуществом комплекса стала высокая маневренность, позволяющая дрону эффективно работать по защищенным целям, сообщает ТАСС.

Благодаря высокой маневренности и современным алгоритмам управления разведывательно-ударные комплексы ZALA способны нейтрализовать любую, даже самую современную бронированную технику, — подчеркнули в компании.

Использование «Ланцета» дает возможность быстро и точно выводить из строя критически важные и дорогостоящие объекты противника, включая технику, производимую странами НАТО, уточнил разработчик.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru заявил, что Украина не сможет восполнить потери военной техники, понесенные от ударов российского разведывательно-ударного комплекса «Ланцет», даже за счет поставок из европейских стран. По его словам, данный вид БПЛА показал высокую эффективность в ходе специальной военной операции, уничтожая бронированные цели, такие как танки, БТР и артиллерийские орудия.