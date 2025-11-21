Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 08:50

Названы страны Европы, которые могут участвовать в переговорах по Украине

«Известия»: Франция, ФРГ и Британия могут вмешаться в переговоры по Украине

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Франция, Германия и Великобритания могут участвовать в переговорах по Украине, сообщил «Известиям» дипломатический источник в Европе. По его словам, Киев и страны континента должны быть за столом переговоров с Россией.

Среди европейских держав в этой дискуссии могли бы участвовать Франция и Великобритания как постоянные члены Совета Безопасности ООН, и Германия, — сказал источник.

Ранее лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Евросоюз должен снять санкции с России ради завершения конфликта на Украине. По ее мнению, если ЕС еще хочет повлиять на мирные переговоры, то ему необходимо возобновить отношения с Москвой в энергетической сфере.

До этого президент США Дональд Трамп утвердил новый мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов. Разработкой документа занималась специальная группа, в которую вошли представитель президента Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

