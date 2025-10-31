Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 15:41

Нарколог напомнил о воздействии алкоголя на мозг и сосуды

Нарколог Холдин: злоупотребление алкоголем повышает риск раннего инсульта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Злоупотребление алкоголем значительно повышает риск раннего инсульта, заявил «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. Спиртные напитки разрушительно воздействуют на все органы, однако прежде всего страдает мозг человека.

Спиртное вызывает дистрофические изменения мозга в результате ишемии — недостатка кислорода и питательных веществ, которые доставляет кровь по сосудистому руслу. Доказано, что злоупотребление спиртным приближает инсульт на 10–15 лет, — предупредил Холдин.

Он добавил, что повышенное давление вкупе с алкоголем могут привести к геморрагическому инсульту. Врач отметил, что риски возрастают даже при незначительном употреблении спиртного.

Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что отношения человека с алкоголем определяются генами. По его словам, скорость опьянения и восстановления после праздника зависит от фермента алкогольдегидрогеназа.

алкоголь
напитки
здоровье
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик рассказала, почему Хеллоуин важен для инвесторов
Депутата хотят лишить неприкосновенности
Военэксперт назвал преимущества танка Т-80БВМ перед остальными
Названа дата начала серийного производства ЗРК «Крона»
Таможенники сообщили об исполнении указа Путина у границы с Казахстаном
Назван способ заставить россиян активнее покупать квадратные метры
«Оставил след в истории»: Жемчужная высказалась смерти режиссера Бежанова
У представителя приматов обнаружили способность рационально мыслить
Лукашенко сообщил о замене ядерного арсенала в Белоруссии
В СК объяснили противоречивые показания сына Усольцевых
Появились кадры ликвидации важного для логистики ВСУ моста
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
Автоэксперт придумал, как поддержать аккуратных водителей
Шумахера предупредили о рисках участия в серии гонок IndyCar
Во Владимире ликвидируют неразорвавшиеся снаряды после атаки БПЛА
Умерла одна из первых в США руководителей духового оркестра
Ушел из жизни британский актер-инвалид
«Моська лает на слона»: депутат об угрозах Зеленского в адрес Путина
Платформа здравомыслящих политиков может появиться в ЕС
Россиянам объяснили, когда банк может изменить условия по кредиту
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября
Россия

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.