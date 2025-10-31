Нарколог напомнил о воздействии алкоголя на мозг и сосуды

Нарколог напомнил о воздействии алкоголя на мозг и сосуды Нарколог Холдин: злоупотребление алкоголем повышает риск раннего инсульта

Злоупотребление алкоголем значительно повышает риск раннего инсульта, заявил «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. Спиртные напитки разрушительно воздействуют на все органы, однако прежде всего страдает мозг человека.

Спиртное вызывает дистрофические изменения мозга в результате ишемии — недостатка кислорода и питательных веществ, которые доставляет кровь по сосудистому руслу. Доказано, что злоупотребление спиртным приближает инсульт на 10–15 лет, — предупредил Холдин.

Он добавил, что повышенное давление вкупе с алкоголем могут привести к геморрагическому инсульту. Врач отметил, что риски возрастают даже при незначительном употреблении спиртного.

Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что отношения человека с алкоголем определяются генами. По его словам, скорость опьянения и восстановления после праздника зависит от фермента алкогольдегидрогеназа.