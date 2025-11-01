В Госдуме рассказали о последствиях передачи Tomahawk Украине

Россия примет ответные меры, если ракеты Tomahawk передадут Украине, заявил Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что решение о передаче еще не было окончательно принято. По его словам, президент США Дональд Трамп достаточно непредсказуем.

Трамп — человек непредсказуемый, поэтому следующее его движение объяснить и предугадать, я думаю, не очень возможно. Будем смотреть, одобрит, не одобрит, а когда он примет какое-то конкретное решение и оно будет реализовано, тогда уже наш главнокомандующий примет ответные меры, — заявил Колесник.

Депутат отметил, что окончательное решение остается за главой Белого дома. По его словам, разрешение Пентагона может не совпадать с решением Трампа.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что крылатые ракеты Tomahawk не представляют серьезной угрозы для российской армии, поскольку данное оружие давно было изучено специалистами ВС РФ в сфере ПВО. По его мнению, США уже приняли решение об их передаче ВСУ, но ракеты не окажут серьезного влияния на обстановку на линии фронта.