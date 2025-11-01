Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 14:42

Финский регион теряет €1 млн в день без российских туристов

Bloomberg: Южная Карелия теряет €1 млн евро в день после закрытия границы с РФ

Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

Финский регион Южная Карелия ежедневно теряет около €1 млн (93,4 млн рублей) из-за запрета на въезд российских туристов, сообщает Bloomberg. По данным местных властей, отсутствие гостей из России негативно сказывается на туристической отрасли, а многие предприятия находятся на грани закрытия.

По оценкам Южной Карелии, ежедневно область теряет один миллион евро доходов от туризма, — сказано в статье.

Так, в центральном городе Южной Карелии Иматре закрыто большинство магазинов, исчезли толпы туристов и автобусы. Местные спа-курорты столкнулись с экономическими проблемами. Властям даже пришлось взять под защиту историческую гостиницу State, чтобы сохранить ее для города.

Тем временем стало известно, что в Финляндии увеличивается количество людей, нуждающихся в продовольственной помощи. Благотворительные организации отмечают, что ситуация продолжает ухудшаться: поддержка со стороны магазинов сокращается, а число нуждающихся растет.

Также появилась информация, что власти региона Центральная Финляндия закроют четыре больничных стационара, четыре роддома, семь центров соцпомощи, шесть стоматологических клиник и пять домов престарелых. Причиной стала сложная финансовая ситуация.

