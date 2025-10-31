Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 14:00

Булочки «Тыквы» на Хеллоуин — очень простой и вкусный рецепт. Эту вкуснятину сметут за минуту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Создать атмосферу настоящего Хеллоуина на своей кухне проще, чем кажется! Эти очаровательные булочки в форме тыквочек — не только вкусное, но и невероятно эффектное угощение для праздничного стола. Мягкие, ароматные, с легкой сладостью и золотистым оттенком, они придутся по душе и детям, и взрослым. Их веселый вид мгновенно поднимает настроение, а процесс лепки превращается в увлекательную игру. Такие булочки станут главным съедобным декором вашей вечеринки или просто приятным сюрпризом для семьи в осенний день.

Для приготовления 10–12 булочек вам понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 100 г сливочного масла, 70 г сахара, 10 г сухих дрожжей, 1 яйцо, щепотка соли. Для окрашивания теста: 2 ст. л. тыквенного пюре и 1/2 ч. л. куркумы. Для украшения: пекан или миндаль для «хвостиков». Растворите дрожжи в теплом молоке с сахаром. Добавьте растопленное масло, яйцо, соль, тыквенное пюре и куркуму. Всыпьте муку и замесите тесто. Дайте подойти 1,5 часа в тепле. Обомните тесто, разделите на 10–12 частей. Скатайте шарики, сделайте сверху по 6–8 надрезов ножницами, чтобы получились «дольки». Воткните сверху по орешку. Выпекайте 20 минут при 180 °C. Готовые булочки можно слегка смазать сиропом для блеска.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Надоели котлеты и не знаешь, что приготовить из фарша? Рулетики из баклажанов — готовятся на раз-два и понравятся всем
Надоели котлеты и не знаешь, что приготовить из фарша? Рулетики из баклажанов — готовятся на раз-два и понравятся всем
Этот тыквенный чизкейк получится нежным и без лишних хлопот. Простой рецепт на Хеллоуин и просто так
Этот тыквенный чизкейк получится нежным и без лишних хлопот. Простой рецепт на Хеллоуин и просто так
Только тыква, яблоко и немного муки. Норвежский пирог с яблоками и тыквой — хит моей осени. Очень простая и вкусная выпечка к чаю
Только тыква, яблоко и немного муки. Норвежский пирог с яблоками и тыквой — хит моей осени. Очень простая и вкусная выпечка к чаю
Превратила тыкву в ароматный завтрак. Нежные тыквенные булочки — румяные солнышки с нотками ванили. Хит осени
Превратила тыкву в ароматный завтрак. Нежные тыквенные булочки — румяные солнышки с нотками ванили. Хит осени
