Быстрый и нарядный ужин из пачки теста и куриных ножек. Новогодние «мешочки» — под красное вино и шампанское

Когда день был долгим, а сил на сложный ужин совсем не осталось, этот рецепт станет настоящим спасением. Всего из пачки слоёного теста и куриных ножек получается невероятно вкусное, сытное и красивое блюдо, которое поразит и домочадцев, и нежданных гостей. Сочетание хрустящего слоёного теста, ароматных грибов с морковью и сочной запечённой куриной ножки — это именно то, что нужно для душевного семейного ужина. А выглядит это блюдо настолько эффектно, что кажется, будто вы провели на кухне несколько часов, хотя на самом деле всё готовится очень быстро и просто.

Для приготовления вам понадобится: 4 куриные голени, 1 упаковка слоёного теста (500 г), 1 морковь, 1 луковица, 200 г шампиньонов, соль, перец, прованские травы. Голени обжарьте до румяной корочки, посолите и поперчите. Лук и грибы нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке и обжарьте до мягкости. Тесто раскатайте и нарежьте на 4 квадрата. На каждый квадрат выложите овощную начинку, в центр положите голень. Аккуратно соберите края теста вокруг косточки, формируя мешочек, оставив верх ножки открытым. Смажьте тесто взбитым яйцом и выпекайте при 180°C 25-30 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими с овощным салатом или соусом на выбор.

