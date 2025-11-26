Лучше всяких зраз и запеканок — картофель по-грузински на праздничный стол: нужны картошка, сыр и чесночок

Когда хочется приготовить что-то действительно сытное, душевное и в то же время необычное, это блюдо станет идеальным решением. Картофель с мясным фаршем и плавленым сыром, запеченный под ароматной томатно-майонезной шапкой, — это именно тот случай, когда привычные ингредиенты превращаются в настоящий кулинарный праздник. Картофель получается невероятно рассыпчатым и пропитывается мясными соками, а нежная начинка с зеленью и тягучим сыром буквально тает во рту. Это блюдо одинаково хорошо подойдет и для повседневного ужина, и для приема гостей — оно выглядит аппетитно и гарантированно исчезнет со стола первым.

Для приготовления возьмите: 1,2 кг картофеля, 350 г свиного фарша, 1 луковицу, 50 г мягкого плавленого сыра, 2 зубчика чеснока, зелень петрушки, 25 мл растительного масла, 50 г томатного соуса, 30 г майонеза, зиру, орегано, соль и перец. Картофель очистите и сделайте глубокие поперечные надрезы, не прорезая до конца. Для начинки смешайте фарш с мелко нарезанным луком, чесноком, зеленью, специями и размягченным сыром. Аккуратно заполните этой массой надрезы в картофеле. Уложите картофелины в форму. Смешайте томатный соус с майонезом и смажьте сверху. Запекайте при 200°C около 50-60 минут до мягкости картофеля и румяной корочки. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

