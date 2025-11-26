Кошмар покупателя: как пенсионеры превратили продажу квартир в опасную игру

В последние месяцы в России наблюдается тревожная тенденция: суды возвращают проданные пенсионерами квартиры из-за того, что сделка якобы была заключена под влиянием мошенников. В итоге покупатели недвижимости, которые сделали все для проведения честной сделки, зачастую остаются без жилья и денег. Эта ситуация вызывает серьезное беспокойство у экспертов и властей. Сейчас в стране активно обсуждается, как бороться с этой проблемой и защитить интересы всех участников рынка недвижимости. К каким последствиям приведет новая мошенническая схема и как может измениться закон из-за этой истории — читайте в материале NEWS.ru.

Сколько россиян пострадали из-за мошеннической схемы

Согласно последним данным, уже более трех тысяч семей пострадали от мошеннической схемы с продажей недвижимости пенсионеров. Типичный пример такой истории случился летом в Красноярске. Многодетная мать приобрела квартиру у мужчины, который давно проживает в Москве. Сделку, которая на первый взгляд выглядела прозрачной, сопровождал сын женщины, работающий риелтором. Бывший владелец предоставил все необходимые документы.

Однако вскоре после оформления договора купли-продажи продавец подал иск в суд с требованием отменить сделку. Он заявил, что стал жертвой мошенников, передал им деньги и не осознавал своих действий, не желая на самом деле продавать квартиру. В результате суд удовлетворил его требование. В итоге 53-летняя россиянка вынуждена жить в ветхом жилье и выплачивать кредит за несостоявшееся приобретение.

Как власти хотят бороться с проблемой

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон подготовили инициативы, направленные на борьбу с мошенничеством при сделках с недвижимостью, особенно с участием пожилых граждан. В частности, они предлагают ввести обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, а также обязательное страхование сделок в уполномоченных организациях, если жилье является для продавца или покупателя единственным.

Согласно предложенным изменениям, при нотариальном сопровождении сделки регистрация будет возможна только после проверки нотариусом дееспособности сторон и анализа их психологического состояния.

Колунов и Вольфсон уже направили запрос в Верховный суд, попросив разъяснить подход к подобным делам и оценить сложившуюся судебную практику. По мнению депутатов, предлагаемые изменения помогут снизить число мошеннических действий и усилят защиту прав добросовестных граждан.

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат от фракции Михаил Делягин в свою очередь предлагают ввести семидневный «период охлаждения» перед регистрацией сделок по недвижимости.

Суть инициативы звучит так: госрегистрация сделки будет проводиться только по истечении недели со дня заключения договора купли-продажи. За это время продавец сможет оценить свои действия и отказаться от продажи жилья, если поймет, что находится под воздействием мошенников.

Кроме того, проект депутатов предполагает, что продавец сможет получить средства за продажу квартиры только после госрегистрации перехода права собственности и исключительно на банковский счет. Использование наличных средств при таких сделках хотят запретить. Еще один пункт их законопроекта гласит, что при продаже единственного жилья продавец должен доказать, что ему есть где жить. Для этого нужно будет предоставить нотариально заверенное согласие лица, у которого продавец намерен проживать после продажи квартиры.

В случае принятия законопроект может вступить в силу 1 января 2026 года.

Какие меры борьбы с квартирными мошенниками предлагают эксперты

Адвокат Вадим Багатурия считает, что нотариальное удостоверение сделок не станет надежной защитой от квартирных мошенников. По его словам, перед заключением договора купли-продажи с пожилыми людьми необходимо провести экспертизу их психического состояния.

«Нотариальное удостоверение сделок не даст никаких гарантий при покупке квартиры, потому что сейчас суды отменяют договоры, оформленные через нотариусов. Страховать же такие сделки никто не возьмется, пока Верховный суд не сломает тренд на безусловную защиту пенсионеров. Единственной эффективной мерой против „стариков-разбойников“ я считаю запрет на договоры с пенсионерами без официального государственного заключения об их вменяемости, выданного психиатрическими больницами», — высказался Багатурия.

Адвокат Александр Бенхин в свою очередь заявил, что единственным эффективным способом борьбы с пенсионерами, занимающимися мошенничеством, является уголовная ответственность. По его мнению, лишь угроза тюремного заключения может стать инструментом давления на злоумышленников, побуждая их вернуть похищенные средства.

«Считаю, что в скором времени может появиться много исков в отношении пенсионеров из-за мошеннических схем с продажей жилья. На мой взгляд, можно и нужно возбуждать дела по части 4 статьи 159 „Мошенничество в особо крупных размерах“. Потому что под страхом реального тюремного срока эти бабушки будут давать заднюю и, соответственно, либо отдавать обратно квартиру обманутым россиянам, либо возмещать средства, полученные вот таким мошенническим путем», — поделился Бенхин.

Он подчеркнул, что при наличии всех необходимых документов, подтверждающих, куда были направлены средства, и если будет доказано, что схема была изначально мошеннической, правоохранительные органы начнут соответствующие расследования. А многие преступления и вовсе удастся предотвратить.

Насколько пострадает рынок недвижимости

Количество сделок купли-продажи квартир в России может сократиться на 5–10% из-за опасений покупателей столкнуться с мошенническими схемами с участием пожилых продавцов, считает ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, многие клиенты теперь сомневаются при рассмотрении вариантов, где продавец старше 50 лет.

«Сейчас есть опасения у многих покупателей недвижимости из-за нашумевшей мошеннической схемы, особенно если продавец старше 50 лет. После прецедента с певицей Ларисой Долиной суды повально стали вставать на сторону продавца. Многие сильно задумываются, идти на такую сделку или нет. Наверное, в процентном соотношении глобально эта история не сильно повлияет на рынок. Полагаю, на 5–10% максимум может сократиться число сделок. Люди либо отложат покупку жилья, либо подберут какую-то альтернативную квартиру, где, например, не будет возрастных продавцов», — пояснил Ракута.

