«Перлы, хоть падай»: в Госдуме высказались о нарастающей критике Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас стала позором для ЕС, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По мнению депутата, политик демонстрирует некомпетентность в выполнении своих должностных обязанностей.

Я абсолютно понимаю, что у Каллас проблемы не с коллегами, а с головой, и любой здравомыслящий человек понимает, что она занимает не свой пост. И чтобы показать свою значимость, она пускает такие перлы, что хоть стой, хоть падай. Естественно, у нее возникают проблемы. Кроме этого, хочется отметить особую проблему — ее конкуренцию со второй, не менее выдающейся леди [Урсулой] фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — NEWS.ru). Я думаю, что и та, и другая являются позором, — высказался Чепа.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что европейские страны не могут влиять на переговоры по урегулированию конфликта на Украине из-за таких политиков, как Каллас. Он назвал главу евродипломатии «одержимой войной психопаткой» и самым некомпетентным человеком, которого он знает.