26 ноября 2025 в 18:38

Песков предупредил о попытках сорвать мирный процесс на Украине

Песков: множество лиц из разных стран стремятся подорвать мир на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Значительное число лиц в разных государствах стремится сорвать процесс мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил преждевременность заявлений о близости достижения соглашения между Москвой и Киевом, передает РИА Новости.

То, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать вот эти тенденции на выход в мирное русло, — это однозначно, таких людей будет много, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил, что мирное урегулирование на Украине представляет собой абсолютный приоритет в текущий момент. Представитель Кремля подтвердил активное продолжение данного процесса при участии Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что проект американского плана по украинскому урегулированию в значительной степени соответствует договоренностям, достигнутым на саммите в Анкоридже. Песков уточнил, что окончательная версия документа пока не сформирована.

Дмитрий Песков
Украина
мир
США
