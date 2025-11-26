День матери
26 ноября 2025 в 17:30

Вкуснее мяса по-французски. Курица с киви и сыром по-новогоднему: простой и быстрый ужин без возни и заморочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется удивить гостей по-настоящему необычным и изысканным блюдом, этот рецепт станет вашим секретным оружием. Курица, запеченная с киви, — это восхитительное сочетание нежного мяса, пикантной фруктовой кислинки и хрустящей сырной корочки. Киви работает здесь как натуральный маринад: он мягко расщепляет волокна мяса, делая его невероятно сочным и мягким, при этом не перебивая, а лишь подчеркивая вкус. Это блюдо выглядит настолько празднично и аппетитно, что сразу становится центром новогоднего стола. А готовится оно на удивление просто — вам не понадобятся ни сложные техники, ни дорогие ингредиенты.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе грудки, 2 киви, 150 г твердого сыра, 1 луковица, 100 г майонеза, 3 ст.л. растительного масла, соль и перец. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. Курицу нарежьте ломтиками толщиной 1 см, отбейте, посолите, поперчите и обжарьте с двух сторон до румяной корочки. Выложите мясо в форму для запекания, смажьте майонезом, сверху распределите жареный лук. Киви очистите и нарежьте дольками. На каждый кусочек мяса положите по 2 дольки киви. Посыпьте все тертым сыром и запекайте в разогретой до 180°C духовке 20 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте с картофелем и свежими овощами.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

