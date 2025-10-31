Пирог‑пятиминутка: нужны лишь пачка творога, чуть муки и любые фрукты — готовится быстро и не сравнится с магазинным

Пирог‑пятиминутка: нужны лишь пачка творога, чуть муки и любые фрукты — готовится быстро и не сравнится с магазинным. Он получается невероятно ароматным и нежным! Всё, что вам понадобится, — стандартный набор простых продуктов и любимые фрукты. Такой десерт выручит, когда гости уже на пороге или просто хочется порадовать семью домашней выпечкой без лишних хлопот.

Для начала смешайте 200 г творога с 120 г размягчённого сливочного масла, добавьте 80 г сахара и 2 яйца. Постепенно всыпьте 200 г муки с 10 г разрыхлителя, аккуратно замесите тесто. Переложите его в смазанную маслом форму, разровняйте и сверху уложите нарезанные фрукты — подойдут персики, яблоки, груши или ягоды (всего около 300 г).

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут на средней полке, затем переставьте на нижнюю полку и допекайте ещё 10 минут. Готовый пирог обязательно остудите, после чего присыпьте сахарной пудрой. Подавайте с чаем — и наслаждайтесь нежным творожным вкусом с фруктовой ноткой!

