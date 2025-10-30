Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 15:45

Заливной пирог из капусты и ветчины: простой рецепт придуман для похудения, но его полюбила вся семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заливной пирог из капусты и ветчины: он придуман для похудения, но его полюбила вся семья! Хотите побаловать себя выпечкой, но следите за калориями? Этот заливной пирог — настоящая находка! Всего 95 ккал, а вкус — как у полноценной сытной выпечки. Сочная капустно-ветчинная начинка в нежном тесте становится настоящим гастрономическим удовольствием без вреда для фигуры. Готовится просто, а результат впечатляет — идеально для лёгкого ужина или полезного перекуса.

Начните с приготовления начинки: тонко нашинкуйте 400 г белокочанной капусты, две средние моркови натрите на крупной тёрке. На сухой сковороде слегка обжарьте морковь с куркумой и паприкой (по вкусу) в течение 2–3 минут, затем добавьте капусту и тушите под крышкой около 10 минут. В конце посолите и дайте остыть. Для теста смешайте 450 мл 0 % кефира с чайной ложкой соды, оставьте на 10 минут до появления пузырьков.

Добавьте 320 г цельнозерновой или обычной муки и щепотку соли, взбейте миксером до консистенции густой сметаны. В силиконовую форму вылейте половину теста, выложите начинку, добавьте порубленную ветчину для пикантности и аромата, залейте оставшимся тестом. Выпекайте 35–40 минут при 160 °C до золотистой корочки. Перед подачей украсьте свежим пучком зелени — и наслаждайтесь!

Ранее мы готовили обалденный пирог «Мужская мечта». Продукты нужны простые — картошка и фарш.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
