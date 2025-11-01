Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Подростки в ночь Хеллоуина устроили драку с Нацгвардией США

Нацгвардия США помогла полиции разогнать молодежные беспорядки в Вашингтоне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Национальная гвардия США была вынуждена присоединиться к подавлению молодежных беспорядков в Вашингтоне, сообщает полиция округа Колумбия в социальной сети X. По данным правоохранительного органа, на месте массовых нарушений общественного порядка были задержаны несколько человек, после чего толпу удалось рассеять.

Инцидент произошел во время традиционных хеллоуинских празднований в американской столице. Точное количество задержанных и масштабы беспорядков не уточняются.

Ранее стало известно, что большинство россиян (61%) не собиралось праздновать Хэллоуин в 2025 году. По данным опроса, о значении самого праздника осведомлено 85% жителей страны. Часть респондентов, планировавшая отмечать, собиралась устроить празднование дома или посетить тематические вечеринки.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что празднование Хэллоуина в России — грубое нарушение федерального закона. По словам парламентария, отмечать его могут только те, кто придерживается определенного религиозного течения.

