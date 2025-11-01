Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 12:02

Режиссер Рокс раскрыла, как актер Попов помогает ей даже после смерти

Режиссер Рокс заявила о посмертной помощи актера Попова в продвижении фильма

Режиссер Анна Рокс (справа) на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко Режиссер Анна Рокс (справа) на церемонии прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Режиссер Анна Рокс рассказала о неоценимой помощи актера Романа Попова в производстве и продвижении ее первого фильма «Рассмеши меня». В ходе церемонии прощания с артистом в московской ЦКБ она призналась, что актер помогает ей даже после смерти, передает корреспондент NEWS.ru.

Рома снимался в моей картине, очень мне помог, потому что, когда мы познакомились, это был мой самый первый фильм. И я позвонила ему, просто рискнув, и ему понравился сценарий, он приехал ко мне, и картина сложилась благодаря нему <…> настолько он помогал, после этого даже, с этой картиной. И, наверное, помогает до сих пор, — сказала Рокс.

Она добавила, что Попов создавал уникальную атмосферу на съемках благодаря шуткам и музыке. Режиссер также подчеркнула, что артист обладал характером и был создан для комедии.

Жаль, что Ромы больше с нами нет, но он принес столько радости и позитива в этот мир, столько комедии, и он запечатлен с нами навсегда благодаря кино, — заключила Рокс.

Ранее стало известно, что Попов появится после смерти в пяти новых фильмах. Выход кинопроектов запланирован на ближайшие два года. Одной из самых ожидаемых премьер будет новогодний фильм «Письмо Деду Морозу», где сыграла известная актриса и певица Наталия Орейро.
Россия
Роман Попов
фильмы
режиссеры
похороны
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Сергей Петров
С. Петров
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на какой шаг может вынудить РФ передача Tomahawk Украине
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
ССО ГУР пытались высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова
Оппозиция Тайваня обвинила НАТО в украинском конфликте
Платные парковки Ростова-на-Дону: где, как и сколько платить за машино-место
В жилом доме в Ростове-на-Дону прогремел взрыв
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.