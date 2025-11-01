Режиссер Рокс раскрыла, как актер Попов помогает ей даже после смерти Режиссер Рокс заявила о посмертной помощи актера Попова в продвижении фильма

Режиссер Анна Рокс рассказала о неоценимой помощи актера Романа Попова в производстве и продвижении ее первого фильма «Рассмеши меня». В ходе церемонии прощания с артистом в московской ЦКБ она призналась, что актер помогает ей даже после смерти, передает корреспондент NEWS.ru.

Рома снимался в моей картине, очень мне помог, потому что, когда мы познакомились, это был мой самый первый фильм. И я позвонила ему, просто рискнув, и ему понравился сценарий, он приехал ко мне, и картина сложилась благодаря нему <…> настолько он помогал, после этого даже, с этой картиной. И, наверное, помогает до сих пор, — сказала Рокс.

Она добавила, что Попов создавал уникальную атмосферу на съемках благодаря шуткам и музыке. Режиссер также подчеркнула, что артист обладал характером и был создан для комедии.

Жаль, что Ромы больше с нами нет, но он принес столько радости и позитива в этот мир, столько комедии, и он запечатлен с нами навсегда благодаря кино, — заключила Рокс.

Ранее стало известно, что Попов появится после смерти в пяти новых фильмах. Выход кинопроектов запланирован на ближайшие два года. Одной из самых ожидаемых премьер будет новогодний фильм «Письмо Деду Морозу», где сыграла известная актриса и певица Наталия Орейро.