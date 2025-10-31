Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025

Беру овсянку и немного яблок — через 30 минут едим сочный и ароматный пирог

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог стал для меня настоящим открытием, когда я искал полезную альтернативу традиционной выпечке. Меня поразило, как из простых и доступных продуктов получается такой нежный и ароматный десерт. Теперь это мой любимый вариант, когда хочется сладкого, но без лишних калорий.

Для основы мне нужно: 130 г овсяных хлопьев, 200 г тертых яблок, 150 г обезжиренного кефира и столовая ложка меда. Смешиваю все ингредиенты и оставляю на 10 минут, чтобы хлопья набухли. Затем выкладываю массу в форму диаметром 21 см и выпекаю при 190 °C 10 минут.

Для заливки: 250 г яблок нарезаю и прогреваю в микроволновке 3 минуты, затем пюрирую блендером. Добавляю 50 г кефира, 50 г молока, яйцо и столовую ложку меда. Тщательно перемешиваю. Выливаю заливку на подготовленную основу и выпекаю при 180 °C 20–25 минут до застывания. Даю пирогу полностью остыть перед подачей.

