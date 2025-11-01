Президент Украины Владимир Зеленский посчитал людей, которых Киев еще может мобилизовать, и поэтому говорит о готовности продолжать конфликт еще два года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, у Украины нет ничего, кроме живой силы, остальное дает Запад.

Когда Зеленский утверждает: мы готовы воевать еще два года. Что это значит? Это значит, что он посчитал количество военного потенциала, который есть у Украины с точки зрения того, кого еще можно мобилизовать. <…> Потому что у Украины нет ничего другого, у них есть только «живое мясо», и все остальное им дает Запад, — отметил Мирошник.

По мнению дипломата, Зеленский готов «утилизировать» собственное население еще два года ради интересов западных стран. Поэтому украинский лидер просит партнеров передать ВСУ еще больше вооружения, добавил он.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что принудительная мобилизация и злоупотребления со стороны сотрудников ТЦК (украинский аналог военкоматов) подрывают рейтинги одобрения президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил, что украинское командование направляет людей на гибель, а население начинает задавать властям неудобные вопросы о целях и смысле продолжающихся боевых действий.