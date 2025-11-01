Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 08:05

Идеальный чизкейк для вечернего перекуса — готовлю из простых ингредиентов без муки и сахара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю этот творожно-банановый чизкейк постоянно, потому что он идеально сочетает в себе нежность десерта и легкость полезного перекуса. Мне нравится, что даже вечером можно позволить себе кусочек без мыслей о лишних калориях. Особенно радует, что для его приготовления нужны самые простые продукты, которые всегда есть под рукой.

Готовлю я так: 500 граммов обезжиренного творога протираю через сито, чтобы не было комочков, и смешиваю со 100 граммами натурального йогурта. Добавляю два яйца и немного подсластителя, если бананы не очень сладкие. Постепенно ввожу 50 граммов цельнозерновой муки, аккуратно перемешивая тесто. Отдельно разминаю 400 граммов очень спелых бананов — они дают ту самую натуральную сладость и нежный аромат. Соединяю банановое пюре с творожной массой, выливаю в форму, застеленную пергаментом, и разравниваю. Выпекаю при 160 градусах ровно час, не открывая духовку, чтобы чизкейк не осел. После выпекания оставляю его внутри до полного остывания. Лучше всего убрать десерт в холодильник на ночь — утром он становится еще вкуснее, особенно с горстью свежих ягод.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

