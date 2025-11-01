Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 06:38

Открыл банку — и обед готов. Как я научился консервировать настоящие щи на зиму — делюсь рецептом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этому рецепту меня научила еще моя бабушка, называя такие заготовки спасением для занятых. Меня до сих пор поражает, как можно открыть банку посреди зимы и получить аромат настоящих свежесваренных щей. Теперь это мой обязательный ритуал в конце осени — закатать несколько банок, чтобы потом экономить время и радовать себя вкусной едой.

Готовлю я так: сначала отвариваю до мягкости 500 граммов говядины, мясо вынимаю и нарезаю кубиками, а бульон не выливаю. Отдельно пассерую нарезанные лук и морковь, добавляю три ложки томатной пасты и тушу пару минут. В большой кастрюле смешиваю килограмм квашеной капусты, обжаренные овощи, мясо и специи — лавровый лист и перец горошком. Заливаю все бульоном, даю покипеть минут десять. Горячую массу раскладываю по стерильным банкам, стараясь, чтобы жидкость полностью покрывала гущу. Закатываю крышками, укутываю до остывания. Главный секрет — брать достаточно кислую капусту, она отлично хранится. Зимой остается только влить содержимое банки в кастрюлю, немного разбавить водой по вкусу и довести до кипения. Аромат по всему дому стоит такой, будто ты варил щи несколько часов!

