Россиянам рассказали о схеме обмана с гонконгским гриппом Мошенники звонят россиянам якобы из поликлиник и пугают гонконгским гриппом

Мошенники стали звонить россиянам якобы из поликлиник и пугать их эпидемией гонконгского гриппа, сообщил ТАСС заместитель руководителя центра экосистемной защиты Т-Банка Илья Александров. Он отметил, что в ходе разговора аферисты настаивают на обязательном приеме у врача или сдаче анализов для профилактики.

Мы видим, что мошенники активно следят за новостной повесткой и используют громкие инфоповоды для обмана, — сказал Александров.

Представитель банка пояснил, что мошенники заставляют жертв занять «электронную очередь» при записи на прием, а для этого якобы нужен код из СМС. Таким образом они получают доступ к личным данным россиян на «Госуслугах». Затем им якобы звонит сотрудник ЦБ или МВД, который сообщает, что предыдущий звонок был от мошенников, поэтому деньги нужно срочно перевести на «безопасный» счет.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в грядущем году мошенническое воздействие на россиян только усилится. По его словам, будут разработаны новые схемы обмана и вербовки, а главными мишенями для злоумышленников станут подростки и пенсионеры.