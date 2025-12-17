Новый год-2026
Супы не люблю, но этот рассольник готовлю регулярно — моя фишка в ароматных грибочках

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Секрет этого супа — в использовании сушеных грибов. При тушении они отдают бульону весь свой концентрированный аромат и вкус, которых не добиться от свежих шампиньонов. Обжарка с овощами дополнительно карамелизует их, добавляя легкую сладость и сложность. Каждая ложка такого рассольника — это «глоток» настоящего русского леса.

Сушеные грибы (50 г) тщательно промываю, заливаю горячей водой и оставляю на 30–40 минут для набухания. Затем грибы нарезаю, а настой процеживаю и сохраняю для бульона.

Лук (1 шт.) и морковь (1 шт.) мелко нарезаю. В кастрюле с толстым дном обжариваю лук до прозрачности, добавляю морковь и нарезанные грибы. Тушу на среднем огне 10–15 минут.

В эту же кастрюлю вливаю процеженный грибной настой и добавляю необходимое количество воды (около 1,5–2 л). Довожу до кипения, добавляю промытую перловку или рис (2 ст. л.) и варю 15–20 минут до полуготовности крупы.

Добавляю нарезанный кубиками картофель (2 шт.) и лавровый лист (2 шт.). Продолжаю варить еще 15 минут, пока картофель и крупа не станут мягкими.

Соленые огурцы (2 шт.) натираю на крупной терке и добавляю в суп. Пробую, при необходимости добавляю соль (помня про соленость огурцов) и перец. Варю еще 5 минут. Перед подачей посыпаю свежей зеленью (укроп, петрушка).

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
