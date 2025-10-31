Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 21:00

Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, что я готовлю, когда нет сил стоять у плиты? Грудку по-фински! Это блюдо стало моим спасением — картошку больше не жарю, мясо не тушу часами. Все готовится в одной форме, а получается невероятно сочно и ароматно. Курица в нежном сметанном соусе с помидорами под золотистой сырной корочкой — это просто объедение! И ведь продукты-то самые простые: сметана, помидор и сыр. Такой ужин и семью накормит, и гостей удивит, а вы при этом не устанете у плиты.

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 200 г сметаны, 1 крупный помидор, 150 г твердого сыра, соль, перец, прованские травы. Грудки разрежьте вдоль пополам, слегка отбейте, посолите и поперчите. Выложите в форму для запекания. Сметану смешайте с травами и смажьте курицу. Помидор нарежьте тонкими кружочками и разложите поверх сметаны. Сыр натрите на терке и посыпьте сверху. Запекайте 25–30 минут при 200 °C до золотистой корочки. Подавайте с любым гарниром — эта курица хороша и с рисом, и с овощами, а я вот картошку больше не жарю к ней — и так сытно!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

рецепты
кулинария
курица
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
