Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр

Знаете, что я готовлю, когда нет сил стоять у плиты? Грудку по-фински! Это блюдо стало моим спасением — картошку больше не жарю, мясо не тушу часами. Все готовится в одной форме, а получается невероятно сочно и ароматно. Курица в нежном сметанном соусе с помидорами под золотистой сырной корочкой — это просто объедение! И ведь продукты-то самые простые: сметана, помидор и сыр. Такой ужин и семью накормит, и гостей удивит, а вы при этом не устанете у плиты.

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 200 г сметаны, 1 крупный помидор, 150 г твердого сыра, соль, перец, прованские травы. Грудки разрежьте вдоль пополам, слегка отбейте, посолите и поперчите. Выложите в форму для запекания. Сметану смешайте с травами и смажьте курицу. Помидор нарежьте тонкими кружочками и разложите поверх сметаны. Сыр натрите на терке и посыпьте сверху. Запекайте 25–30 минут при 200 °C до золотистой корочки. Подавайте с любым гарниром — эта курица хороша и с рисом, и с овощами, а я вот картошку больше не жарю к ней — и так сытно!

