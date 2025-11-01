Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
01 ноября 2025 в 07:46

Забудьте о каше из пакетиков! Эта тыквенная овсянка изменит ваше отношение к завтракам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эту тыквенную овсянку постоянно, потому что она стала для меня идеальным началом дня — полезно, вкусно и совершенно не хлопотно. Мне нравится, что с вечера можно за пять минут собрать банку с завтраком, а утром наслаждаться готовым блюдом. Особенно ценю, что даже дети, обычно равнодушные к полезным завтракам, едят эту овсянку с огромным удовольствием.

Готовлю я так: 40 граммов овсяных хлопьев заливаю кокосовым молоком, добавляю щепотку корицы и ванилина для аромата. Если хочется яркого цвета и дополнительной пользы, подмешиваю немного куркумы. В отдельной мисочке смешиваю 200 граммов густого йогурта, 100 граммов тыквенного пюре, полторы ложки меда и две ложки семян чиа — они делают консистенцию особенно нежной.

В банку или пиалу выкладываю слоями сначала овсяную основу, потом йогуртовую смесь. Закрываю крышкой и отправляю в холодильник на ночь. За это время овсянка идеально пропитывается, становится мягкой и по-настоящему бархатной. Утром осталось только посыпать завтрак тыквенными семечками или тертым шоколадом — и можно заряжаться энергией на весь день!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Читайте также
Открыл банку — и обед готов. Как я научился консервировать настоящие щи на зиму — делюсь рецептом
Общество
Открыл банку — и обед готов. Как я научился консервировать настоящие щи на зиму — делюсь рецептом
Окономияки: блюдо, после которого не захочется омлет. Секрет японского завтрака
Общество
Окономияки: блюдо, после которого не захочется омлет. Секрет японского завтрака
Беру банку сметаны и немного муки — пеку слоеные ракушки. Бесподобное печенье, которое тает во рту
Общество
Беру банку сметаны и немного муки — пеку слоеные ракушки. Бесподобное печенье, которое тает во рту
Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр
Общество
Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
еда
завтраки
рецепты
тыквы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Из колонии в Приморье сбежал преступник
Два малыша погибли во время пожара в Уссурийске
Россиянам раскрыли, как правильно установить кормушку для птиц
Глава Минпросвещения высказался о переходе школ на 12-летнее обучение
Команда Овечкина потерпела третье поражение подряд в матче НХЛ
Гибель офицеров ВСУ, тайная операция ВС России: новости СВО к утру 1 ноября
«Рыбный день» со скидкой 50%. Скоро также рухнут цены на мясо и овощи?
Новый российский закон затронул сим-карты в автомобилях и электронике
Россиянам объяснили, как работают мошенники на сайтах знакомств
Вулин раскрыл, как ЕС хочет ударить по России через Сербию
Гатилов осудил принятие антироссийской резолюции в СПЧ ООН
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 ноября
«Не мудро»: Вулин пристыдил Трампа после слов о ядерных испытаниях
Средства ПВО перехватили за ночь порядка 100 БПЛА ВСУ
В Великобритании объяснили надежды Трампа на ядерные испытания
В МИД России дали оценку декларации саммита АТЭС
Граждане Молдавии и Румынии сбежали на Украину после ограбления ювелира в Москве
Один из заблокированных российских аэропортов вновь заработал
Российские силы сбили четыре дрона в одном из регионов страны
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.