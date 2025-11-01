Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт

Отец миллиардера Илона Маска Эррол в разговоре со «Спорт-Экспрессом» заявил о желании получить российский паспорт. Он назвал то, что, возможно, произойдет в будущем, новой эпохой для себя.

Я хочу получить российский паспорт. Это означало бы для меня новую эпоху, новую эру, — сказал Маск-старший.

В конце октября Эррол Маск присутствовал на матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» — «Адмирал» в шарфе казанской команды.

Ранее Маск-старший выразил восхищение столицей Татарстана Казанью после своего визита в город. Во время открытой встречи с IT-сообществом региона он особо отметил впечатляющую архитектуру и современный облик тысячелетнего города.

До этого Маск выразил восхищение Москвой после первого визита в столицу России. Он признался, что поражен чистотой улиц и качеством дорог, подчеркнул впечатляющие размеры города и сравнил архитектуру с древнеримскими сюжетами на картинах. Особое внимание отец бизнесмена обратил на то, что в московских садах и парках спокойно гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою безопасность.