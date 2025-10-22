Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 14:11

Отец Маска назвал Казань фантастическим городом

Эррол Маск Эррол Маск Фото: Nemyshev Vyacheslav/Global Look Press

Отец известного предпринимателя Илона Маска Эррол выразил восхищение столицей Татарстана Казанью после своего визита в город, передает РИА Новости. Во время открытой встречи с IT-сообществом региона он особо отметил впечатляющую архитектуру и современный облик тысячелетнего города.

Казань меня приятно удивила. Красивое место. Прекрасный, фантастический город. Никогда бы не подумал, что ему тысяча лет. Он так красив, будто его построили вчера. Продолжайте в том же духе, — сказал Маск-старший.

Эррол также подчеркнул высокое качество градостроительных решений, которые он наблюдал в татарстанской столице. Предприниматель пообещал порекомендовать своим сыновьям обязательно посетить этот регион России для знакомства с его уникальной культурой и инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что отец Илона Маска посетил Казань, чтобы посмотреть на местные IT-парки. В столице Татарстана предпринимателя встретили с чак-чаком. Эта поездка стала его вторым визитом в Россию.

До этого Маск-старший выразил восхищение Москвой после первого визита в столицу России. Он признался, что поражен чистотой города и качеством дорог, подчеркнул впечатляющие размеры города и сравнил архитектуру с древнеримскими сюжетами на картинах.

Россия
Казань
Эррол Маск
Татарстан
