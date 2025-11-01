Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 12:46

Стало известно, на что может пойти Россия в случае применения ВСУ Tomahawk

Военэксперт Кнутов не исключил применение ядерного оружия против Tomahawk

Ракета Tomahawk в представлении ИИ Ракета Tomahawk в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россия, вероятно, может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия в случае ударов ракетами Tomahawk по своим объектам, высказал мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, РФ изначально стремилась предотвратить размещение американского оружия на территории Украины.

СВО из-за этого и начиналась, чтобы западных ракет не было возле наших границ. И поэтому Владимир Путин прямо сказал, что в случае чего ответ будет ошеломляющий. Лично моя точка зрения — вплоть до применения тактического ядерного оружия. Я не говорю, что [под ударом] будут города или густонаселенные объекты, но это могут быть какие-то логистические пути. Объявляется эвакуация населения, и потом наносится удар. Это очень серьезная ситуация, — поделился Кнутов.

Ранее сообщалось, что Пентагон дал согласие на отправку Украине Tomahawk. По данным военного ведомства, передача ракет не окажет значительного влияния на оборонные резервы США. Однако окончательное решение остается за главой Белого дома Дональдом Трампом.

