Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 08:32

Москвичам рассказали, какой будет погода 15 декабря

Синоптик Леус: 15 декабря в Москве ожидается снег и до минус шести градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В этот понедельник, 15 декабря, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, которые приводит РИА Новости, также ожидается небольшой снег и до минус шести градусов. Синоптик обратил внимание, что такие показатели ниже климатической нормы.

В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно в западных и южных районах региона, пройдет небольшой снег. Днем в Москве — минус четыре — минус шесть, по области — от трех до восьми градусов мороза. Такие температуры на один-два градуса ниже климатической нормы, — отметил Леус.

Он уточнил, что такой характер погоды на востоке Москвы обусловлен уходящим антициклоном. При этом в западной части столицы ощущается влияние приближающегося теплого атмосферного фронта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на севере европейской части России, в Поволжье, на Урале и в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы. По его словам, самые интенсивные «отрицательные аномалии» прогнозируются в Архангельской области — там подморозит до -32 градусов.

Москва
синоптики
прогнозы
погода
снег
Михаил Леус
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассмотрят меры для скрывающихся от правосудия за рубежом
У российского экс-вице-премьера требуют изъять элитный автопарк и 13 зданий
В МВД рассказали, как мошенники прикрываются ФСБ
Названы регионы с самыми высокими доходами населения в стране
Адвокат раскрыла, могут ли оштрафовать за лающую собаку в квартире
Младшая сестра пятой ракетки России сменила спортивное гражданство
Американские компании резко увеличили закупки российского шоколада
«Будет замаскирован»: в США предупредили Зеленского о скрытом перевороте
Бойцов ВСУ склоняют сдаваться в плен долларовыми бомбардировками
Раскрыта личность задержанного за стрельбу в Брауновском университете
Российские банки задумались над альтернативой переводам по СБП и картам
Теплый салат с тыквой и гранатом: сладкий и очень новогодний
Волонтеры приступили к поискам 13 пропавших туристов в Пермском крае
Москвичам рассказали, какой будет погода 15 декабря
В Россию стали чаще привозить автомобили из Южной Кореи
Названы популярные мошеннические схемы против пенсионеров
Синоптик заявил о самой морозной ночи в Москве
Российский хоккеист вошел в историю клуба НХЛ
Раскрыто влияние «схемы Долиной» на рынок вторичной недвижимости
«Гады они»: ВСУ превратили церковь под Курском в укрепленный пункт
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.