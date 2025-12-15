Москвичам рассказали, какой будет погода 15 декабря Синоптик Леус: 15 декабря в Москве ожидается снег и до минус шести градусов

В этот понедельник, 15 декабря, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, которые приводит РИА Новости, также ожидается небольшой снег и до минус шести градусов. Синоптик обратил внимание, что такие показатели ниже климатической нормы.

В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно в западных и южных районах региона, пройдет небольшой снег. Днем в Москве — минус четыре — минус шесть, по области — от трех до восьми градусов мороза. Такие температуры на один-два градуса ниже климатической нормы, — отметил Леус.

Он уточнил, что такой характер погоды на востоке Москвы обусловлен уходящим антициклоном. При этом в западной части столицы ощущается влияние приближающегося теплого атмосферного фронта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на севере европейской части России, в Поволжье, на Урале и в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы. По его словам, самые интенсивные «отрицательные аномалии» прогнозируются в Архангельской области — там подморозит до -32 градусов.