Россия «подсадила» ЕС на свои сладости вопреки санкциям Евросоюз нарастил закупки российских сладостей на 6% в 2025 году

Евросоюз за восемь месяцев 2025 года увеличил импорт сладостей из России, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы ЕС. Объем поставок вырос на 6%, до €14 млн (1,3 млрд рублей).

Европейцы закупили из России шоколад и изделия из него на €6,9 млн (635 млн рублей), хлебобулочные изделия — на 4,6 млн (424 млн рублей), а сладости из сахара — на 2 млн (184 млн рублей). При этом в августе месячный объем поставок снизился на 7%, до €353 тыс. (32 млн рублей).

ЕС одновременно нарастил экспорт шоколада в Россию почти на 10-ю часть — до €269,3 млн (24,8 млрд рублей). В августе поставки составили €30,4 млн (2,8 млрд рублей), что на 8% меньше, чем в июле, и на 16% меньше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что в августе Франция увеличила экспорт вина в Россию до €1,2 млн (113 млн рублей). Это максимальный показатель почти за год. Объем закупок российского вина у Латвии вырос на 18%, достигнув €11,7 млн (более 1,1 млрд рублей). Испания также увеличила свои закупки на 9%, до €1,3 млн (почти 123 млн рублей).