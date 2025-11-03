Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 09:21

Россия «подсадила» ЕС на свои сладости вопреки санкциям

Евросоюз нарастил закупки российских сладостей на 6% в 2025 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евросоюз за восемь месяцев 2025 года увеличил импорт сладостей из России, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы ЕС. Объем поставок вырос на 6%, до €14 млн (1,3 млрд рублей).

Европейцы закупили из России шоколад и изделия из него на €6,9 млн (635 млн рублей), хлебобулочные изделия — на 4,6 млн (424 млн рублей), а сладости из сахара — на 2 млн (184 млн рублей). При этом в августе месячный объем поставок снизился на 7%, до €353 тыс. (32 млн рублей).

ЕС одновременно нарастил экспорт шоколада в Россию почти на 10-ю часть — до €269,3 млн (24,8 млрд рублей). В августе поставки составили €30,4 млн (2,8 млрд рублей), что на 8% меньше, чем в июле, и на 16% меньше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что в августе Франция увеличила экспорт вина в Россию до €1,2 млн (113 млн рублей). Это максимальный показатель почти за год. Объем закупок российского вина у Латвии вырос на 18%, достигнув €11,7 млн (более 1,1 млрд рублей). Испания также увеличила свои закупки на 9%, до €1,3 млн (почти 123 млн рублей).

Евросоюз
шоколад
конфеты
сладости
закупки
импорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 3 ноября: что завтра, тошнота, нервозность, боли
«Я не военный»: украинский боец объяснил, почему сдался в плен
Мадонна готовится к свадьбе с молодым футболистом
Европейская страна может остаться без правительства из-за Украины
В Израиле сумели опознать тела еще трех заложников
Восемь машин столкнулись на российской трассе
Мишустин ответил, мешают ли санкции отношениям России и Китая
Отсидевший бомж набросился на девочку и искромсал ей лицо разбитой бутылкой
Удары по Украине сегодня, 3 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Стало известно, почему Кейт Миддлтон быстро съезжает в новый дом
МВФ может прекратить поддержку Украины при одном условии
В России резко выросли цены на ананасы
В Госдуме рассказали, у кого вырастут пенсии в ноябре
Наступление ВС РФ на Покровск 3 ноября: десятки тысяч трупов, паника у ВСУ
Скончалась звезда сериала «Следствие ведут знатоки»
Где припарковаться в Воронеже: платные зоны и бесплатные места
Жительница США застрелила одну из лабораторных обезьян, сбежавших после ДТП
Убийцу трехлетней девочки не могут наказать 55 лет
В Европе неожиданно отреагировали на слова Трампа о Tomahawk для Украины
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.