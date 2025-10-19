Экспорт вина из Франции в Россию достиг максимальных значений Евростат: в августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до €1,2 млн

В августе Франция увеличила экспорт вина в Россию до €1,2 млн (более 113 млн рублей), передает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Это максимальный показатель почти за год.

Объем закупок российского вина у Латвии вырос на 18%, достигнув €11,7 млн (более 1,1 млрд рублей). Испания также увеличила свои закупки на 9%, до €1,3 млн (почти 123 млн рублей). Италия продолжает оставаться главным поставщиком вина на российский рынок среди стран Евросоюза, однако в последний летний месяц ее экспорт сократился на 25% и достиг €16 млн (более 1,5 млрд рублей).

Польша показала снижение объемов поставок на 17%, достигнув уровня €6,6 млн (624,2 млн рублей). Португалия также столкнулась с падением на четверть, что составило €3 млн (283,7 млн рублей). Германия продемонстрировала значительное сокращение поставок почти вдвое, до €1,5 млн (141,8 млн рублей). Импорт вина из стран Евросоюза в Россию в августе сократился на 13,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил €43,2 млн (более 4 млрд рублей).

